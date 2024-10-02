Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту драки, в которой участвовали подростки

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту драки, в которой участвовали подростки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В сети Интернет сообщается о совершении группой студентов колледжа противоправных действий в отношении сверстника в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Месяц назад фигуранты вымогали у одного из обучающихся денежные средства, угрожали, а также пытались отобрать его автомобиль.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.