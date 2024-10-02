Из Google play исчез RuTube

Из магазина приложений Google play пропал RuTube. В этом убедился корреспондент Накануне.RU.

Если зайти в магазин приложений и ввести в строку поиска RuTube, то первым в списке результатов будет RuTube детям, вторым – студия RuTube. И все, следом идет VK видео.

Ранее поисковики сократили показ контента с YouTube. При запросах пользователей, прежде всего, предлагаются российские платформы, такие как Rutube, "VK Видео" и отечественные онлайн-кинотеатры. Как заявил директор РАЭК Сергей Гребенников, так как поисковая система – это алгоритм, который реагирует на запрос, то меняется и первая строка выдачи.