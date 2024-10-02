Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение о ее дисквалификации

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации на четыре года за допинг, пишет РИА Новости Спорт.

Российская фигуристка теперь еще и должна: за судебные издержки и расходы Всемирному антидопинговому агентству и Международному союзу конькобежцев насчитали 24,5 тысячи евро (чуть более 2,5 миллионов рублей).

Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, где Валиева могла оспорить решение о дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд 29 января 2022 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В итоге золото присудили сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе.

О положительной пробе на допинг стало известно 25 декабря 2021 года. В тот день проходила произвольная программа чемпионата России. Об этом стало известно после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине: 8 февраля 2022 года. В нем победила российская сборная в составе с Валиевой.