02 Октября 2024
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Общество Калининградская область
Фото:Накануне.RU

Дело калининградских врачей пересмотрят

Отправлено на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой.

"Суд постановил – апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря", - сообщили РИА Новости в Верховном суде.

Напомним, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" (НМП) Леонид Рошаль полагал, что дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиненных в убийстве младенца в роддоме в 2018 г. и приговорённых Мособлсудом к девяти и девяти с половиной годам тюрьмы, нужно отправить на повторное рассмотрение с новым составом присяжных.

Теги: Элина Сушкевич, Елена Белая, врачи


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