Суд отклонил апелляцию Эльмана Пашаева

Суд отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест. Бывший адвокат останется в СИЗО до 15 ноября. Заседание провел второй Западный военный окружной суд, сообщает телеграм-канал SHOT.

В середине сентября Пашаев вернулся в Москву со службы в зоне специальной военной операции. Его задержали военные следователи. Пашаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, он выманил 45 миллионов рублей у известной блогерши Елены Блиновской. Он пообещал ее мужу - Алексею Блиновскому - за деньги освободить жену из СИЗО и помочь замять её уголовное дело.

Также Пашаев задолжал крупную сумму налоговой и подозревается в ряде афер в зоне СВО. Ему грозит до 10 лет колонии.

Сейчас, по словам адвоката Пашаева, он занимается спортом в СИЗО, чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

Эльман Пашаев получил печальную известность после защиты актера Михаила Ефремова, которого осудили за смертельное ДТП на 7,5 лет.