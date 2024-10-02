В Тюменской области продолжается ремонт дорог, поврежденных паводком

В Викуловском районе продолжается ремонт дорог, поврежденных во время паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В селе Чебаклей на улице Клубной специалисты ДРСУ-5 приступили к восстановлению дорожного полотна. Работы осуществляются за счет средств бюджета Тюменской области, сообщил глава Викуловского района Андрей Лотов.

Напомним, во время паводка было подтоплено или затоплено 200 участков дорог и 28 мостов. Затраты на их ремонт, по прогнозам властей, могут превысить 2,7 млрд руб.

Кроме того, были повреждены или разрушены 470 жилых домов: 391 дом нуждается в капитальном ремонте, 79 признаны непригодными для проживания.

Жители региона уже получили выплаты. Заявление на выплату для покупки или строительства нового жилья подал 71 человек. Это те, чьи дома были признаны непригодными для проживания. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 млн руб. Материальная помощь в капитальном ремонте домов была оказана 335 пострадавшим. Они получили 75,5 млн руб. Размер выплаты определялся с учетом площади дома: 8,7 тыс. руб. за квадратный метр.

Всего жители Тюменской области, пострадавшие от весеннего паводка, получили 188,8 млн руб.