Израиль объявил генсека ООН персоной нон-грата

Власти Израиля осудили заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша после ракетного удара Ирана по Израилю и объявили его персоной нон-грата, запретив въезд в страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее генсек ООН заявил, что осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, но не пояснил, кто является ее виновником. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что Гутерриш неспособен "недвусмысленно осудить" действия Тегерана.

Напомним, 1 октября Иран совершил массированную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен баллистических и крылатых ракет. В результате обстрела один человек погиб и двое ранены.

Власти Израиля регулярно критикуют ООН за неоднозначную или даже пропалестинскую позицию по конфликту страны с Сектором Газа. По мнению израильских властей, ООН уравнивает жертву и агрессора. ООН, в свою очередь, считает, что Израиль совершает военные преступления против гражданского населения Газы.

18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля вывести свои силы с оккупированных палестинских территорий.

20 мая генеральный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.