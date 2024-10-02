"Вскоре ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется"

Военный эксперт Михаил Ходаренок спрогнозировал, как далее будут развиваться события на Ближнем Востоке.

"Стороны обменяются ракетно-авиационными ударами, и на этом, на мой взгляд, наступит стабилизация обстановки", - сказал РИА Новости Ходаренок.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. В КСИР заявили, что это ответ на смерть генсека "Хезболлы", главы политбюро ХАМАС и командующего силами "Кудс". Летящие ракеты, которых было около 400, снял на видео пилот British Airways, выполнявший рейс в Дубай.