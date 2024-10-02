На здании администрации Угледара водружен российский флаг

На здании администрации Угледара установлен флаг России. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, в городе остаются разрозненные части боевиков, которые не успели вырваться. Продолжается зачистка, поэтому говорить о полном освобождении говорить пока рано. То же самое сообщают все военкоры.

Об угрозе поражения бандеровцев в Угледаре говорили давно, в том числе на Украине, но Зеленский запретил выводить свои войска, чтобы не ухудшать информационный фон, пока он был с визитом в США. В результате многие боевики погибли или были взяты в плен.

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) подтвердил освобождение Угледара российским военными и поражение там бандеровских войск. Он назвал это позором. Город нацисты удерживали больше двух лет.

Бои за Угледар начинались еще осенью 2022 года, когда наши военные частично зашли в город, но затем были вынуждены отступить. Город, расположенный на возвышении, был фактически неприступной крепостью в степи, а его удержание бандеровцами создавало потенциальную угрозу российскому Приазовью и железной дороге из Донецка в Мариуполь. Также это важный логистический узел.

Характерно, что Угледар недавно исчез из украинских сводок. Хотя командование группировки "Хортица" сегодня заявило, что после российских ударов по флангам, которые истощили оборону боевиков, те были вынуждены оставить город.