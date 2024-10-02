На пожаре в Театре музыкальной комедии Екатеринбурга погиб сотрудник

В Екатеринбурге в результате пожара в Театре музыкальной комедии погиб человек. В обстоятельствах сейчас разбираются полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в результате возгорания в Театре музкомедии погиб местный житель, на момент инцидента находившийся в данном учреждении культуры. Проводится проверка. Речь может идти о статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, возгорание произошло в одном из служебных помещений на площади 15 квадратных метров. В ходе тушения возгорания из здания театра были эвакуированы люди, находившиеся в здании", - сообщили в СК.

Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причину возгорания установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место выехала и работает следственно-оперативная группа ОП №1 УМВД по Екатеринбургу и наряды ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственный проезд к месту ЧП спецтранспорта.

"Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Это работник учреждения по имени Дмитрий 1966 года рождения. Врачи прибывшей "неотложки" пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра", - отметил полковник Горелых.