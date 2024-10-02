02 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Голая девушка осквернила памятник Т-34 времен ВОВ в Барнауле

Голая девушка осквернила памятник Т-34 времен ВОВ в Барнауле. Она была только в кроссовках. Нарушительница взобралась на объект культурного наследия регионального значения и покрасила его красной краской. Мимо проходили сотрудники полиции и остановили вандализм, пишет Telegram-канал SHOT.

24-летнюю девушку поместили в СИЗО. Мотивы ее поступка неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". Ей грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

В сентябре житель Приморского края помочился на памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, а в Нефтекамске (Башкирия) подростки справили нужду на БТР-80 в парке Победы. Возбуждены уголовные дела.

Теги: памятник, Т-34, Барнаул, девушка


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