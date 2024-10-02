Застройщики попросили выделить больше площадок под КРТ в Екатеринбурге. "Хотя бы 20"

Глава ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков обратился к властям Екатеринбурга с просьбой увеличить масштабы программы комплексного развития территорий с 5-8 до 15-20 площадок в год. Об этом он попросил во время строительного форума 100+ TechnoBuild, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень успешно реализовываются программы КРТ, это нравится жителям - люди переезжают очень быстро из ветхого, аварийного жилья в новые комфортабельные квартиры. Тем самым мы, застройщики, пополняем бюджет города. Было бы очень полезно нам, если есть такая возможность, увеличить количество площадок под КРТ - порядка 15-20 в год. Мы бы тогда смогли более быстро обновлять ткань города и застраивать её более системно", - сказал Гайдуков.