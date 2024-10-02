На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили перспективу привлечения девелоперов к строительству школ в рамках ГЧП

На площадке международного форума и выставки 100+TechnoBuild состоялось обсуждение пилотного проекта Екатеринбурга по строительству и эксплуатации общеобразовательной школы в рамках концессии. Уникальный для города опыт представила компания "Атомстройкомплекс", которая в этом году взяла в управление новое здание школы №41 на ВИЗе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

"В России достаточно концессий в сфере развития транспортной инфраструктуры, медицины, однако количество образовательных концессий можно пересчитать по пальцам. Отсутствие опыта, квалифицированных кадров в области концессионного права, а также понимание, как концессионер (девелопер) сможет компенсировать затраты на строительство объекта пока являются значимыми препятствиями для тиражирования этой практики", - отметила руководитель направления постпродажного обслуживания компании "Атомстройкомплекс" Наталья Бочкарева.

Фактически образовательное учреждение и концессионер на протяжении пяти лет вместе эксплуатируют здание школы. Школа получает профессиональную управляющую компанию, которая полностью закрывает все эксплуатационные вопросы, в том числе, связанные с обслуживанием сложных инженерных систем и оборудования. Концессионер получает право организовать на площадке образовательного учреждения комплекс дополнительных услуг и таким образом компенсировать свои затраты.

"Мы сформировали уникальный комплекс образовательных услуг на площадке школы, которые позволяют ученикам проводить в ней весь день, посещая кружки и секции. Школа располагает великолепной инфраструктурой – здесь есть несколько спортивных залов, хореографический класс, концертный зал, мультимедийные классы. Площадка интересна ведущим операторам региона – спортивным, танцевальным, инженерным школам. Для малышей предусмотрена авторская продленка, в рамках которой дети получают питание, делают уроки с педагогами, под их контролем посещают кружки и секции. Дополнительное образование, реализованное на площадке школы, доступно и ученикам других школ района и города, а также взрослым. Настоящим прорывом стало сотрудничество с СРОО "Солнечные дети" и организация на площадке школы "солнечной продленки" для детей с особенностями развития", - отметила руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Благодаря концессии удалось проанализировать весь жизненный цикл образовательного учреждения и выявить "точки роста". Концессия позволила максимально раскрыть потенциал школьной инфраструктуры.

"Новая школа насыщена площадями, насыщена оборудованием, замечательные актовые залы, поэтому она должна использоваться во внеучебное время и для привлечения педагогического сообщества", - отметила замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова.

В ходе реализации пилотного проекта был выявлен ряд противоречий и вопросов, касающихся создания финансовой модели и регламента взаимодействия всех участников проекта. Специалисты "Атома" сформировали свои предложения по их решению. Эти предложения были переданы представителям министерства образования и молодежной политики Свердловской области и департамента образования Екатеринбурга.

"Все вопросы и рекомендации, предложенные специалистами "Атома", лягут в основу совместной работы отраслевого сообщества на площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Это позволит сделать механизм образовательной концессии более прозрачным и прогнозируемым для девелоперов, и в целом повысить эффективность проектов по строительству образовательных учреждений в регионе", - отметил первый вице-президент СОСПП Алексей Породнов.