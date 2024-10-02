Путин может поехать на саммит G20 в Бразилию

Поездка президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после - как будет принято окончательное решение - мы всех проинформируем", – пояснил пресс-секретарь президента.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре. Представитель Бразилии в "двадцатке" Маурисиу Лириу говорил о том, что Владимир Путин приглашен на саммит.

Важно отметить, что Бразилия является страной-участником Международного уголовного суда, который 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что, формально, Бразилия может арестовать президента России, исполняя предписание суда.

Впрочем, в сентябре 2023 Бразилия допустила возможность отказа от членства в МУС. Кроме того, в сентябре 2024 года Путин посетил Монголию, которая также является членом Международного уголовного суда, и тогда визит прошел без эксцессов.