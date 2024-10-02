Против члена партии "Яблоко" Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудилл уголовное дело в отношении Льва Шлосберга (*признан в России иноагентом) по подозрению в уклонении от исполнения закона об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как считает следствие, Лев Шлосберг, включенный в реестр иностранных агентов, и привлекавшийся ранее к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, распространил материалы без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

СК публикует также видео обыска в квартире политика.

Лев Шлосберг – политический и общественный деятель, член федерального Политического комитета и заместитель председателя партии "Яблоко". Начиная с 1990-х годов регулярно участвовал в региональных и федеральных выборах. 16 июня 2023 года Минюст России внёс Шлосберга в реестр иностранных агентов.