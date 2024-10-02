02 Октября 2024
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Фото: Челябметрострой

Застройщики попросили власти Екатеринбурга развить подземное метро для эффективной продажи жилья

Чиновников Екатеринбурга и Свердловской области попросили начать развивать подземное метро, чтобы более эффективно продавать жилье. Об этом во время строительного форума 100+ TechnoBuild, проходящего в уральской столице, попросил Александр Гайдуков, руководитель ГК "Страна Девелопмент".

"Хотели бы попросить рассмотреть такую возможность. В городе Екатеринбурге было бы здорово, если бы подземное метро потихонечку начали развивать. Нам бы, строителям, и жителям это бы, конечно, сократило пробки, и экономика резко увеличивается в тех городах, где добавляются станции метро. Это, конечно, было бы существенным подспорьем с точки зрения запуска реализации продаж того объёма квадратных метров, к которому идёт город Екатеринбург", - сказал Гайдуков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на просьбу застройщиков. По его словам, об этом в администрации никто не забывает, однако проект наземного метро намного важнее и также позволит решить проблему с передвижением горожан.

"Да, безусловно, наверное, тема подземного метро волновала моих предшественников. Аркадий Михайлович, я знаю, что он мечтал о том, чтобы строительство метрополитена было продолжено. Александр Высокинский тоже. Но мы от этой идеи не отходим ни в коем случае. Тема наземного метро позволяет наиболее быстро решить вопросы транспортной доступности, не только внутри города, используя существующую железнодорожную инфраструктуру, которую необходимо использовать, но и связанную с городами агломерации", - сказал Орлов.

Он также добавил, что при развитии наземного метро, отпадёт необходимость переселять россиян из маленьких городов. Они без труда смогут добраться до более развитой инфраструктуры в больших городах: театры, концерты, торговые центры, мультимедийные площадки и так далее.

Теги: метро, продажи жилья


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