Астраханцы продолжают помощь подшефному Кременскому району ЛНР

"Организовали праздничные концерты в нашем подшефном Кременском районе в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Выступления артистов Астраханской филармонии прошли в селах Кудряшовка и Булгаковка", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Также на празднике вручили юным соотечественникам паспорта граждан Российской Федерации.

"Символично получить свой главный документ в такой день. Поздравляю ребят! ", - отметил губернатор.

Несмотря на то, что в Кременском районе сохраняется напряженная обстановка, гражданская жизнь с помощью астраханских шефов продолжает налаживаться.

"Совсем недавно мы полностью восстановили школу в Кудряшовке. Ребята ходят туда с большим удовольствием. Вместе с жителями новых российских территорий продолжаем строить наше будущее. Сделаем всё, чтобы приблизить долгожданную победу", - резюмировал Игорь Бабушкин.