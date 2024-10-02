02 Октября 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Законопроект о запрете продажи табака родившимся после 2009 года направили в Правительство РФ

Законопроект о запрете продажи табака родившимся после 31 декабря 2009 года направила в правительство России партия "Новые люди". Как рассказала первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции Ксения Горячева, в список входят табачная или никотинсодержащая продукция, кальяны и устройства для курения.

Как сообщает ДумаТВ, новый законопроект, который также поддержала общественная организация "Общее дело", призван освободить от никотиновой зависимости будущие поколения.

Горячева отметила, что никотиновая зависимость - одна из самых сильнейших. По статистике, 89% курильщиков мечтают бросить курить, но не могут этого сделать.

В прошлом году от продаж сигарет в бюджет России поступило 700 миллиардов рублей.

"При этом, по данным Минздрава, в стране тратится более 1 триллиона рублей ежегодно для того, чтобы лечить как раз-таки тех, кто курит. Непрямые экономические потери составляют 5 триллионов 600 миллиардов рублей. И это, не говоря про болезни, потерю трудоспособности и раннюю смертность", - сказала депутат.

Горячева также добавила, что таким образом мы продолжаем обогащать табачные корпорации США, Великобритании, Японии: тех стран, которые сейчас ведут агрессивную политику против России.

По данным опросов, 80% курильщиков начали курить еще до того, как им исполнилось 18 лет и пожалели об этом уже когда стали взрослыми.

Теги: табак, кальян, вейп, сигарета, закон, правительство


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