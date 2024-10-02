Отложен запуск ракеты "Союз-5"

Отложен запуск российской перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Ранее шла речь о запуске в 2025 г.

""Союз-5" находится на стадии разработки. <…> Совершить первый пуск предполагается в 2026 г.", - приводит ТАСС слова первого заместителя гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиля Ахметова.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.