В центре Екатеринбурга горит Театр музкомедии

В центре Екатеринбурга загорелся Театр музыкальной комедии.

О происшествии Накануне.RU сообщили очевидцы. Сейчас людей эвакуируют с крыши театра, на месте работают спасатели.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, на данный момент пожар в театре локализован.

"На улице Ленина загорелись вещи на 15 "квадратах" в помещении на 4-м этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, произошло возгорание в помещении гримерной на 4-м этаже здания театра на площади 15 квадратных метров. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, в связи с возгоранием одного из помещений Театра музкомедии в Екатеринбурге сотрудниками ГАИ введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта – от Проспекта Ленина до улицы Первомайской. Это сделано в целях безопасности всех участников дорожного движения.

Автоинспекторы направляют транспорт в объезд. Альтернативные маршруты движения – по Проспекту Ленина – улица Тургенева или улица Луначарского, либо по улицам Бориса Ельцина – Челюскинцев – Свердлова.

По данным МЧС, из здания Театра музкомедии спасены шесть человек: пятеро по пожарной автолестнице, еще один – с помощью спасустройства. Также эвакуированы 105 человек.