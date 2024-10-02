Дуров: Telegram с 2018 года раскрывает IP-адреса и номера телефонов преступников

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что раскрытие IP-адресов и номеров телефонов давно налажено.

"С 2018 г. Telegram может раскрывать властям IP-адреса / номера телефонов преступников в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран", - сообщает Дуров в своем telegram-канале.

Всякий раз, когда администрация мессенджера получала должным образом оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, она проверяла его и раскрывала IP-адреса/номера телефонов опасных преступников.

"Этот процесс начался задолго до прошлой недели", - говорится в сообщении Дурова.

В Бразилии раскрыты данные по 75 юридическим запросам в первом квартале (январь-март) 2024 г., 63 – во втором, и 65 – в третьем.

"В Индии, нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2 тыс. 461 юридический запрос в первом квартале, 2 тыс. 151 – во втором и 2 тыс. 380 – в третьем", - пишет Дуров.