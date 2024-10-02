Рекордное число беспилотников использовали Россия и Украина в сентябре

Рекордное число беспилотников использовали Россия и Украина в сентябре. Таковы итоги анализа данных Минобороны и отчетов об обстрелах Воздушных сил ВСУ, который провел автор Forbes Дэвид Хэмблинг, пишет "Агентство Новости".

Оказалось, что сентябрь стал первым месяцем конфликта, когда взаимные атаки по тыловым регионам обеих стран не прекращались ни на один день. По данным Минобороны, над регионами России в сентябре было сбито 886 украинских беспилотников. Количество атак Украины начало расти летом, особенно сильно — в августе. Тогда был уничтожен 751 беспилотник этой страны.

Россия же в сентябре выпустила по Украине 1331 беспилотник. Таковы данные Воздушных сил ВСУ. Это на порядок больше, чем в любой из предыдущих месяцев.

С июля число запущенных дронов каждый месяц удваивалось.

Как отметил Хэмблинг, российские военные начали использовать в Украине новые версии Shahed-136, которые труднее сбивать. Они оснащены модемами 4G, которые поддерживают связь через мобильную сеть и имеют специальное покрытие, которое делает их незаметными.

В середине сентября Владимир Путин заявлял о планах увеличить производство беспилотников для российской армии в 10 раз. За прошлый год в армию поставили 140 тысяч дронов.