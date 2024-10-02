Поток иностранных туристов в Россию вырос в три раза за полгода

За первое полугодие 2024 года в Россию въехало 585 000 туристов, что в три раза больше, чем в тот же период 2023 года. Об этом сообщает консалтинговая компания CORE.XP на основе статистики погранслужбы ФСБ.

Больше всего туристов в Россию въехало из Китая – с января по июнь этого года их количество достигло 302 тыс. человек. Следом идут туристы из Турции и Туркменистана (по 35 тыс. человек), Германии (31 тыс.) и Казахстана (23 тыс.).

В начале сентября Министерство экономического развития РФ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщило о троекратном росте въездного организованного турпотока в Россию летом 2024 года. В АТОР это объяснили тем, что в августе 2023 года была запущена электронная виза для граждан 55 стран, а также начал работу групповой безвиз с Китаем и Ираном. Обе меры дали результат: туроператоры наблюдали всплеск поездок в Россию с применением электронной визы уже осенью 2023 года.

По данным Ассоциации туроператоров, главным "поставщиком" туристов также является Китай (65% от турпотока), а на втором месте находятся ОАЭ и другие арабские страны Персидского залива, которые составляют около 15–20%.