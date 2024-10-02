Руководство Госдумы пересядет на отечественный автопром

Руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры до конца года пересядут на автомобили Aurus. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил представитель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, Дума ожидает получить семь таких автомобилей. Первые зампреды ГД Александр Жуков и Иван Мельников уже ездят на Aurus, заявил Володин.

17 представителей комитетов, в свою очередь, пересядут на автомобили "Lada Aura", они поступят в Госдуму до конца года.

В конце декабря 2023 года Володин утверждал, что автопарк парламентариев постепенно будут обновлять российскими машинами. Тогда же он отметил, что в гараж Госдумы впервые поступили российские автомобили – Lada Vesta.

Кроме того, председатель Госдумы заявил о планах предоставить каждому депутату служебный автомобиль отечественного производства. Речь идёт о марках "Москвич", "Лада", Aurus.

Сам Володин, как сообщается, пользуется автомобилем Aurus, а в свободное время ездит на автомобиле "Москвич-3".