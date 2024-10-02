Фигурант "дела антифашистов" или "тюменского дела" включен в перечень экстремистов и террористов

Фигурант "дела антифашистов" или "тюменского дела" Кирилл Брик* включен в перечень экстремистов и террористов. Информация опубликована на сайте Росфинмониторинга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по решению Центрального окружного военного суда Кирилл Брик приговорен к 8 годам лишения свободы, первые 3,5 из которых проведет в тюрьме. Помимо этого, суд оштрафовал осужденного на 600 тыс. рублей.

Брика признали виновным сразу по нескольким статьям. Среди них: незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, а также приготовление к совершению террористического акта.

Сам же подсудимый заявил, что оговорил себя только после того, как силовики избили его и пригрозили "ввести в область анального отверстия черенок или ручку от швабры". В мае 2023 года Брик во всем сознался. Отметим, что он единственный из фигурантов, признавший вину.

По остальным фигурантам уголовное дело еще рассматривается судом.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.