02 Октября 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Фигурант "дела антифашистов" или "тюменского дела" включен в перечень экстремистов и террористов

Фигурант "дела антифашистов" или "тюменского дела" Кирилл Брик* включен в перечень экстремистов и террористов. Информация опубликована на сайте Росфинмониторинга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по решению Центрального окружного военного суда Кирилл Брик приговорен к 8 годам лишения свободы, первые 3,5 из которых проведет в тюрьме. Помимо этого, суд оштрафовал осужденного на 600 тыс. рублей.

Брика признали виновным сразу по нескольким статьям. Среди них: незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, а также приготовление к совершению террористического акта.

Сам же подсудимый заявил, что оговорил себя только после того, как силовики избили его и пригрозили "ввести в область анального отверстия черенок или ручку от швабры". В мае 2023 года Брик во всем сознался. Отметим, что он единственный из фигурантов, признавший вину.

По остальным фигурантам уголовное дело еще рассматривается судом.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Теги: Росфинмониторинг, тюменское дело, дело антифашистов, перечень экстремистов и террористов


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