Pink Floyd продаст права на свою музыку

Музыканты группы Pink Floyd решили продать права на музыку коллектива. Названы покупатель и стоимость.

Рок-группа согласилась продать права на свой обширный каталог музыки музыкальному лейблу Sony примерно за $400 млн. Сделка включает в себя записи музыки Pink Floyd, название группы и «сходство» артистов. Это означает, что лейбл будет обладать правами на товары и побочные продукты – фильмы и телесериалы, пишут "Ведомости".

Группа основана в 1965 г. Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном и Сидом Барреттом. В 1968 г. Баррета сменил Дэвид Гилмор. Об окончательном роспуске коллектива объявлено в 2015 г.