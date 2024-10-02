Нилов: конфликт на Украине является не Третьей мировой войной, а продолжением Второй

Конфликт на Украине является не Третьей мировой войной, а продолжением Второй мировой. Так заявил на пресс-подходе перед пленарным заседанием первый зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, первый заместитель руководителя фракции СРЗП Олег Нилов, сообщает ДумаТВ.

"У нас известно изречение: пока не похоронен последний солдат, война не заканчивается. Она тем более не закончится, когда массово сносят памятники и могилы героев Великой Отечественной войны", - сказал депутат.

Он отметил, что это одна из причин по которой началась вторая волна конфликта на Украине.

"И пока на это не будут обращать внимание мировые политики, мировые деятели, такие конфликты и военные операции будут продолжены", - добавил Нилов.

По мнению политика, все международные институты несут прямую ответственность за то, что происходит сегодня в мире.