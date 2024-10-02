Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи человек

Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи человек, 16 пострадали, пишет РИА Новости.

Комбинированный теракт с применением холодного и огнестрельного оружия произошел на Иерусалимском проспекте в Яффо. Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.

По данным полиции, двое мужчин вошли в вагон трамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. После этого они вышли из трамвая, пошли пешком по проспекту и стреляли по прохожим.

Следователи уже выяснили, что двумя террористами являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Одного из них ликвидировали на месте, у второго тяжелое ранение. У них было оружие М16, патроны и нож.