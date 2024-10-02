02 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба мэрии Перми

В Перми по вине подрядчика, строящего дом, затопило набережную

В Перми на улице Кировоградской в Кировском районе произошел порыв сетей холодного водоснабжения. В результате набережную в Кировском районе краевой столицы затопило, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На место выехали специалисты "Пермблагоустройство", "Содержание объектов благоустройства", "ТехДорГрупп", "Новогор-Прикамье", администрации Кировского района, а также глава Перми Эдуард Соснин. Он назвал предварительную причину происшествия. По его словам, водопровод повредил подрядчик, который строит рядом жилой дом.

Из-за большого количества воды со стройплощадки смыло складированный грунт и песок. В результате чего песок оказался на верхней и нижней части набережной, газонах, лестницах, забил ливневую канализацию, также повреждена часть зеленых насаждений.

В Кировском районе Перми из-за прорыва на сетях водопровода затопило набережную(2024)|Фото: пресс-служба мэрии Перми

"Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему. Специалисты завершат обследование в ближайшее время, после чего сразу же начнут ремонтные работы. Кроме того, сегодня также начнется уборка на набережной, а после устранения повреждения на сетях будут проведены необходимые работы по восстановлению благоустройства", - прокомментировал глава города.

Проведено переключение сети для снабжения водой жилых домов, на данный момент отключен от водоснабжения ДК Кирова. Мэр заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Теги: набережная, потоп, порыв сетей водоснабжения, подрядчик, Эдуард Соснин


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