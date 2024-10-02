Росавиация обновила рекомендации по полетам над Израилем, Ираном и Ираком

После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация скорректировала рекомендации по полетам над Израилем, Ираном и Ираком.

"2 октября, в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15.30 до 19.00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09.00 до 19.00 мск", - сообщает Росавиация в своем telegram-канале.

При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств, уточнили в Росавиации.

Ранее авиакомпании "Победа" и "Уральские авиалинии" скорректировали свои полетные программы из-за конфликта между Ираном и Израилем.