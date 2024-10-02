02 Октября 2024
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Фото: скриншот с онлайн-кинотеатра Wink

Свердловские психологи не увидели влияния "Слова пацана" на агрессию подростков

Нашумевший сериал "Слово пацана" не оказал заметного влияния на агрессию подростков. Так считают свердловские полицейские и психологи, а также уполномоченный по правам детей в регионе Игорь Мороков.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге детский психиатр, заведующая филиалом "Детство" Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова, в фильме не показана жестокость. При этом специалист призналась, что сериал она не смотрела, а слышала только отзывы.

"Существует масса других более жестоких сериалов. Опять же он ("Слово пацана", - прим. ред.) очень сильно анонсирован", - заявила психиатр, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков отметил, что статистика обращений к нему не показывает серьезного влияния на ситуацию.

"Конечно, незамеченным он (сериал, - прим. ред.) не прошел. Но какого-то глобального влияния я, честно, не заметил", - признался Мороков.

Кадр из сериала "Слово пацана"(2023)|Фото: kinopoisk.ru

Как сообщила замначальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области Наталья Гранина, главное посмотреть и понять, чем заканчивается данный сериал.

"И к чему это все приведет", - добавила представитель полиции.

Напомним, в конце прошлого года в Уссурийске (Приморский край) школьники избили и унизили сверстника. Происходящее они снимали на видео, после чего смонтировали клип, добавив музыку из сериала "Слово пацана". Похожая история была и в уральском городе Карпинск.

О нашумевшем сериале высказывался и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мэр хоть и не смотрел фильм, но отмечал, что сериал является видением его авторов и отражением определенного промежутка нашей истории.

Теги: Слово пацана, подростки, сериал


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