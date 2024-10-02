ГУФСИН России по Пермскому краю отрицает вероятное закрытие исправительных колоний

ГУФСИН России по Пермскому краю отрицает, что исправительные колонии №37 и №38 могут быть закрыты из-за недостатка узников. В ответ на запрос Накануне.RU сообщили, что информация не соответствует действительности.

"Исправительные колонии №37 и №38 работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал "Погоны и галстуки" сообщил, что якобы колонии могут закрыть из-за ухода заключенных на СВО. Канал сообщал, что в ИК-37, где отбывают наказание бывшие силовики, находится около 100 человек, а рассчитана она на 400. Такая же история в ИК-38 в Березниках.