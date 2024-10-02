В Красноярском крае депутат заксобрания получил срок за взятку

Центральный районный суд Красноярска наказал депутата краевого заксобрания Александра Глискова. Политик отправится в колонию за получение взятки.

По версии следствия, в 2017 г. Глисков получил от руководителя госпредприятия Красноярска часть взятки (1 млн руб., всего ему обещали 5 млн). Деньги полагались за способствование в сохранении чиновником занимаемой руководящей должности, а также за общее покровительство тому, кто дал деньги, а также возглавляемому им предприятию.

Глисков получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб. и лишением права занимать выборные должности в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов России на восемь лет, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.