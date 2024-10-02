"Уральские авиалинии" изменили время вылета рейсов в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об изменении времени вылета рейсов в ОАЭ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов из и в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, связанной с обострением ситуации на Ближнем Востоке, задержаны рейсы:

U6 737 Екатеринбург - Дубай до 14:00;

U6 738 Дубай - Екатеринбург до 20:10;

U6 797 Домодедово - Дубай до 12:00;

U6 798 Дубай - Домодедово до 20:15.

"В настоящий момент специалисты авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в/из ОАЭ, не затрагивающие воздушное пространство вышеуказанных стран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы из и в Дубай (Аль-Мактум) в и из аэропортов Кольцово и Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

"Полетное время для рейсов из Екатеринбурга (Кольцово) увеличится на 1 ч 20 мин в одну сторону, из Москвы (Домодедово) – на 2 ч 30 мин. Выполнение рейсов по маршруту Москва – Дубай – Москва потребует посадки для дозаправки, предварительно в Душанбе. Специалисты авиакомпании находятся в процессе переобеспечения рейсов и получения разрешений на пролет от авиационных властей данных стран", - сообщают в авиакомпании.