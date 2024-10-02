Журналистка Баязитова попросила помилования

Журналистка Александра Баязитова, получившая пятилетний срок, написала прошение о помиловании.

Об этом сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.