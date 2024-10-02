02 Октября 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Опубликован ежегодный ренкинг российских компаний - «Уралхим» и «Уралкалий» в высшей лиге

РБК и рейтинговое агентство НКР представили ежегодный ренкинг компаний, сформированный на основании оценки их ESG-профиля. Ключевые активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — вошли в высшую группу ESG-индекса.

В 2024 году в итоговом списке представлены 117 компаний из разных отраслей. Для расчета индекса использовались данные, полученные в результате анкетирования. В зависимости от набранных баллов компании распределялись между тремя уровнями соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам: средний, выше среднего, высокий.

Среди факторов, которые учитывались при составлении индекса — показатели выбросов вредных веществ в окружающую среду; действия, направленные на сохранение и приумножение природных ресурсов; соблюдение трудовых норм и требований законодательства в области защиты прав сотрудников; благотворительная деятельность; наличие документов, регламентирующих устойчивое развитие компании и другие.

(2024)|Фото: Shutterstock

«Уралхим» и «Уралкалий» уделяют значительное внимание ESG-повестке. Компании ведут активную работу по развитию корпоративной культуры и этики, соблюдению прав человека, сохранению биоразнообразия и повышению энергоэффективности. Особое внимание также уделяется обеспечению достойных условий труда для сотрудников: расширяются профориентационные программы, укрепляется взаимодействие с образовательными организациями для привлечения молодых специалистов.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Напомним, РБК и рейтинговое агентство НКР ежегодно выпускают ESG-индекс российского бизнеса — список компаний, составленный на основании оценки их ESG-профиля. Публикуется с 2022 года.

Теги: уралкалий, ренкинг, ESG-профиль, корпоративная культура


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