Первый пятиэтажный дом снесут в Екатеринбурге по программе "реновации"

В Екатеринбурге уже в следующем году один из 5-этажных домов расселят и снесут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), передает корреспондент Накануне.RU.

Это будет первая пятиэтажка, участвующая в программе уральской столицы, заявил во время строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

"Как раз в одной из пяти площадок, которые мы планируем в 2025 году, есть один пятиэтажный дом. Это будет первый пятиэтажный дом в Екатеринбурге, который войдёт в программу КРТ. Надеемся, жители нас в этом поддержат", - заявил Галямов, не став раскрывать местоположение здания.

Напомним, что до этого в программу "екатеринбургской реновации" попадали только 2-3 этажные дома.