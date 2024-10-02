Артемий Лебедев считает, что дизайнеры и урбанисты востребованы для российских городов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, выступая на строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, нелестно отозвался о состоянии малых городов, но в то же время счел это показателем большого потенциала для изменений.

"Ж**а – это то, на что похожи наши малые города, и хорошо, что мы живём в то время, когда можем эту ж**у исправить... Если бы на свете все было хорошо, если бы не было никакой необходимости что-то улучшать, то профессии дизайнера и урбаниста были бы не нужны. По счастью, на свете очень чего можно проделать и на нашу жизнь точно хватит. Чтобы сделать из ж**ы какую-то не ж**у", – сказал он.

По просьбе корреспондента Накануне.RU он высказал свое мнение и о Екатеринбурге.

"Екатеринбург – город с хорошим потенциалом, он входит в 10-ку моих городов России и пользуется возможностями. Екатеринбург хорошо развивается, понятно, что много чего надо сделать, конь не валялся, но многое уже сделано", – ответил Артемий Лебедев.