Президент Грузии отказалась утвердить запрет пропаганды ЛГБТ*

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поставить свою подпись под утвержденным парламентом законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Ранее документ поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов.

"Президент не подписала закон [о запрете ЛГБТ* пропаганды]. В то же самое время она не накладывала вето на закон. Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру", - сообщили ТАСС в администрации президента Грузии.

Ранее правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды половых извращений в любой форме, заявил генсек партии и бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе. Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих. Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, "браков" содомитов, "смены пола", инцеста, трансгендерства и т.п., что на Западе считается самым прогрессивным.

* признано в РФ экстремистским движением и запрещено