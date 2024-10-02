Артемий Лебедев: После XX века люди строили одно г***ище

Современные люди разучились "кайфовать" от жизни, а потому после ХХ века в мире не построили ни одного хорошего города, об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев во время строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. По его словам, люди создали слишком много правил в желании угодить 100% потребителей, в том числе и создавая инфраструктуру, из-за чего в действительности все остаются недовольными и едут отдыхать не в комфортный спальный район, а в центр или города, отстроенные 200-400 лет назад.

"Барселона, Париж. Тогда почему-то у людей получилось сделать хорошо, а в течение ХХ века люди не смогли создать ни одного похожего. Все полное г***ище. Мы забыли, как классно жить, и я надеюсь, мы всё-таки к этому вернёмся. Мы летаем в места, которые были сделаны классно 200-300-400 лет назад, мы понимаем, что отличное место, люди старались. А сейчас мы почему-то не в состоянии это повторить никак. Все попытки повторить, что когда-то было классно - они жалкие. По какой-то причине всё человечество со всеми своими знаниями не способно повторить Венецию", - заявил Лебедев.

По его словам, все дело в том, что люди разучились "кайфовать", создавать пространства, исходя из своего собственного мировосприятия, пространства, времени и удобства, но слишком сильно углубились в правила, в попытки сделать все правильно и логично, что лишает города души.

"Представьте, что человечество написало кучу правил про ножницы: как должны выглядеть, где и как лежать, не быть острыми. В конечном итоге окажется, что нам нечем резать бумагу. Зато мы все в безопасности. Вот так же человечество пошло в сторону, когда мы напроектировали, применили этот план и создали города, которые никому не нужны, в которых не хочется жить. Из новых спальных районов мы стремимся в центр, где много старой постройки и все максимально не по стандартам. Когда мы пытаемся всем понравиться, чтобы у всех всё было хорошо, мы выясняем, что, в конечном итоге, нехорошо никому и все мы едем туда, где хорошо не всем", - пояснил блогер.

Исправить ситуацию, по его мнению, должно осознание того, что именно "окликается в душе, когда ты гуляешь по старым, узким улочкам Рима, Венеции и других древних городов". Такие пространства и дома строили богатые купцы, которые желали "выпендриться перед соседями" и исходили из своих личных потребностей, а не потребностей 100% населения. Древние люди, в отличие от современных, понимали, что "мир не обещал быть удобным для всех". Именно поэтому для развития малых городов нужно осознать, что "в основе кайфа лежит разнообразие".

"Мы забыли, что такое классно, в чём кайф от жизни. Если вернуться к истокам и вспомнить, в чём кайф от жизни, мы сможем найти инструментарий и сделать следующий шаг в сторону того, чтобы у нас появились следующие кайфовые пространства. В основе кайфа лежит разнообразие. Все по-разному устроены. Поворотная точка в человечестве случится тогда, когда люди поймут, что мы все не одинаковые, а равенство возможностей не означает равенство исходов. Да, мы задекларировали основные правила, но дальше люди должны жить, как считают нужным. И когда люди научатся разные свои хотелки и представления о том, как устроена жизнь, применять в жизни, тогда мы снова начнём возвращаться к тому кайфу и строить такие города, в которые мы приезжаем и кайфуем", - заключил Лебедев.

Также Артемий Лебедев "благословил" всех присутствующих, заявив, что теперь у них есть высшее образование дизайнера.

"Можете всем рассказывать, что я вам выдал красный диплом. Не зря зашли", - отметил блогер.