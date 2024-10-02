За урок учителям платят в среднем всего 300 рублей - опрос

Час учебной работы российского учителя оценивается в среднем чуть более чем в 300 рублей. Таковы предварительные результаты опроса, который проводит "Родная школа".

Опрос продолжается. На данный момент в нем приняли участие 366 учителей из большинства регионов страны (70 результатов были отклонены, видимо, как неверифицированные). Результаты приводятся только по тем регионам, от которых проголосовали минимум пять учителей.

Под стоимостью часа учебной нагрузки подразумевается отношение суммы, которую учитель получает за всю педагогическую работу, к количеству учебных (аудиторных) часов. То есть это условная оплата конкретно за уроки, потому что учитель получает зарплату за всю выполняемую работу, из которой много неучебной.

Больше всего получают учителя в Москве - 680 рублей за урок, затем в Санкт-Петербурге - 580. Заметно отстает Подмосковье (490), а остальные регионы еще больше. Далее идут Свердловская область (370), Иркутская (350), Архангельская (320). Меньше всего работу учителя оценивают в Крыму - 200 рублей за урок. Почти столько же в Ставропольском крае и Омской области, чуть больше (около 250) в Башкирии, Челябинской и Самарской областях.

Опрос не репрезентативный, однако и официальные данные не дают никаких сведений о зарплатах учителей, поскольку приводят зарплату за всю нагрузку, а она в среднем, по всем данным, превышает 1,5 ставки.

"Мы хотим видеть, как меняется зарплата и нагрузка учителей с учетом совместительства и бесполезной, паразитной нагрузки, которая только усложняет учителю жизнь. Это необходимо, чтобы вынудить образовательное начальство начать разговор об учительских зарплатах. По-прежнему никто во власти не говорит об этом. Именно поэтому мы привлекаем к этой проблеме внимание", - пишет инициатор опроса лидер "Родной школы", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.

Как сообщалось ранее, час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в позорные 16 рублей, подсчитал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский. Данные опроса хорошо согласуются с этой цифрой.