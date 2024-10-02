Артемий Лебедев не решился комментировать дизайн "роскошных" туалетов в "Сима-ленде"

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, выступивший сегодня на строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, решил не комментировать дизайн знаменитых уборных компании "Сима-ленд", передает корреспондент Накануне.RU.

Большое внимание в своей лекции Лебедев уделил необходимости создания комфортных туалетов, которые отвечали бы всем потребностям владельца. Он даже заявил, что предпочел бы уволить часть своих сотрудников, если бы это помешало закупке трёхслойный туалетной бумаги.

Именно туалет, как считает дизайнер, самое интимное и комфортное место, где человек проводит значительную часть времени, будучи уязвимым или уставшим, а потому оно напрямую влияет на продуктивность человека.

Корреспондент Накануне.RU поинтересовался, как бы блогер оценил дизайн туалетов в "Сима-ленде", однако тот предпочёл тактично промолчать.