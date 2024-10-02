19-летнему зауральцу вменили госизмену

В Курганской области задержан 19-летний житель Шадринска. Ему вменили госизмену в виде сотрудничества с главным управлением разведки Минобороны Украины.

По данным курганского областного управления ФСБ, шадринец – оппозиционер и сторонник проукраинской позиции по поводу специальной военной операции. Он разместил в Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе.

Ему предъявлено обвинение по статье "Госизмена". Парню грозит пожизненное, пишет "Ъ".