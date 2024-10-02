02 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Новое уголовное дело возбуждено в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных

МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как пишет РИА Новости, дело связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. Сейчас у блогеров проводятся обыски.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В доме семьи нашли золотые слитки почти на 40 миллионов рублей, 10 российских паспортов и один американский. Вечером того же дня Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение.

В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

Летом этого года супруги развелись. Трое детей остались с мамой.

Теги: Чекалины, блогер, дело, налог, Лерчек


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