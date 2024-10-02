Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль

Кандидат в президенты США Дональд Трамп возложил ответственность на Байдена и его администрацию за войну на Ближнем Востоке. Об этом 45-й президент Америки написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обратил внимание на то, что в период его президентства не было столь многих конфликтов и потрясений, происходящих сегодня.

"Посмотрите на сегодняшний мир – посмотрите на ракеты, летящие сейчас на Ближнем Востоке, посмотрите на то, что происходит с Россией и Украиной, на инфляцию, разрушающую мир. Ничего это не было, пока я был президентом", – отметил бывший президент Америки.

Трамп заявил, что во время его пребывания у власти Иран был "под полным контролем", и раскритиковал Байдена за отсутствие лидерских качеств. Также он отметил, что атака Ирана на Израиль произошла потому, что другие страны больше не уважают Соединённые Штаты.

1 октября Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении ракетного удара по Израилю. Всего Иран выпустил по Израилю около 400 ракет в ответ на смерть генсека "Хезболлы", главы политбюро "Хамас" и командующего силами "Кудс".

Дональд Трамп был президентом США с 2016 по 2020 годы. Он является убежденным сторонником Израиля и поддерживает эту страну в конфликтах с ее ближневосточными соседями. Например, в октябре 2023 года, комментируя атаку палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, он однозначно встал на сторону последнего.

"Конфликт между Израилем и ХАМАС не является конфликтом между двумя равными сторонами. Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом", – подчеркивал Дональд Трамп.

Тогда он, как и сейчас, возлагал вину за начало конфликта на Джозефа Байдена.