Генпрокуратура РФ хочет взыскать десятки миллиардов рублей с Украины

Генпрокуратура РФ подала антисанкционный иск на 34,7 млрд рублей к властям Украины и ряду банков, причастных к национализации структуры Сбербанка на Украине. Прокуратура также просит арестовать деньги банков, причастных к национализации структуры Сбербанка на Украине. Речь идёт об американских банках, действующих в России, к ним относятся Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В соответствии с иском, сразу после начала СВО Украина приняла закон об изъятии имущества Российской Федерации и ее граждан. В Генпрокуратуре считают, что этот закон нарушает ст. 33 и ст. 53 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает изъятие имущества другого государства без абсолютной необходимости.

Прокуратура также обращает внимание на то, что власти США в апреле 2022 года ввели санкции против Сбербанка и заморозили все его активы. По версии ведомства, это подтверждает цели властей США и Украины преследовать, удерживать и захватывать российское имущество, а также использовать его против обороноспособности России.

Ранее Генпрокуратура РФ вынесла обвинительное заключение по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, которого обвиняют в возбуждении ненависти и вражды против русских.