02 Октября 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай медалей на агропромышленной выставке УрФО

Южноуральские агрокомпании на XII межрегиональной агропромышленной выставке УрФО в Ханты-Мансийске завоевали 19 золотых и 9 серебряных медалей. В дегустационном конкурсе выставки приняло участие десять предприятий АПК Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что эти награды еще раз подтвердили профессионализм южноуральских аграриев и успешное развитие отрасли.

«На Южном Урале не просто заниматься сельским хозяйством. Но наши аграрии - настоящие профессионалы, они делают все возможное, применяют современные технологии. Мы крупный агропромышленный регион, это большая ответственность», - отметил Алексей Текслер и еще раз поблагодарил аграриев за нелегкий труд.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По итогам 1 полугодия 2024 года Челябинская область продолжает удерживать высокие рейтинги в России по производству муки, круп, макаронных изделий, мяса, яиц, овощей закрытого грунта, твердой пшеницы, остаётся лидером среди регионов УрФО по объёмам агроэкспорта.

За пятилетний период прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей и льготные инвесткредиты с господдержкой в регионе составили почти 44 млрд рублей. Южноуральские агропредприятия приобрели за это время свыше 5 тысяч единиц современной техники.

«В 2023 году в Челябинской области субсидии по направлению растениеводства получили 379 предприятий и фермерских хозяйств на сумму более 220 млн рублей. Еще 52 млн рублей в рамках федерального проекта по стимулированию производства картофеля», – отмечает заместитель губернатора, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

(2024)|Фото: agro.gov74.ru

Два предыдущих года были рекордными для южноуральских аграриев по сбору урожая зерновых - свыше 2 млн тонн в год. Регион традиционно лидирует в производстве макарон и круп.

«Наш агропромышленный комплекс, несмотря на все сложности, развивается активно. Со стороны региона нашим аграриям оказывается вся необходимая помощь. Это вопрос продовольственной безопасности. Самое важное для любого человека – качественные продукты питания. В этом направлении продолжим работать», - подчеркивает Алексей Текслер.

Система мер поддержки аграриев дополнена и налоговыми составляющими. С 2021 года в Челябинской области была вдвое снижена ставка единого сельскохозяйственного налога. А с 2024 года по инициативе губернатора эта ставка обнулена.

Среди важнейших инвестпроектов АПК - строительство в Кизильском районе племрепродуктора для выведения отечественной породы птицы. Реализация проекта полностью закроет потребности птицеводов двух федеральных округов – Уральского и Приволжского.

Челябинская птицефабрика(2015)|Фото: gubernator74.ru

На постоянной основе идет поддержка животноводов. В текущем году предоставлены субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 120,58 млн рублей, а из областного бюджета направлены средства на поддержку молочного животноводства в сумме 227,53 млн рублей. Кроме этого, значительная поддержка производителям молока оказывается при реализации инвестпроектов по строительству объектов отрасли. Сумма инвестиций за пять лет составила 2,8 млрд рублей.

Параллельно с созданием крупных агрокомплексов в Челябинской области развивают фермерский сектор. По данным регионального минсельхоза, доля малых хозяйств во всей региональной посевной площади составила в этом году 49%. Фермеры и индивидуальные предприниматели засевают более 900 тысяч га из 1,9 млн га, производят больше половины всего южноуральского зерна, значительную долю овощей и картофеля. Увеличивают поголовье крупного рогатого скота.

«Мы видим, что регионы используют свои возможности и помогают решать проблемы, которые сегодня есть. И здесь самые добрые слова нужно сказать в адрес губернатора Алексея Текслера. Выделяются средства и на компенсацию по технике, на компенсацию по удобрениям. На семена были дополнительные средства выделены. Это реальная поддержка», - считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.

(2024)|Фото: agro.gov74.ru

Челябинская область продолжает вносить значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности России.

(2024)|Фото: agro.gov74.ru

Еще одним подтверждением этому стали награды XII межрегиональной агропромышленной выставки уральского округа, завершившейся накануне в Югре. Высших наград удостоена продукция Южно-Уральского государственного аграрного университета. Четыре золотые медали завоевала продукция холдинга «Ситно».

(2024)|Фото: agro.gov74.ru

Агрофирма «Ариант» за свои продукты награждена золотой и серебряной медалями. Также в конкурсе победили и предприятия малого аграрного бизнеса. Золотых и серебряных медалей удостоены самые разнообразные виды сыров, ферментированные чаи, мёд, варенье и цукаты из сосновых шишек и другие продукты, произведенные малыми агропредприятиями Южного Урала.

Теги: алексей текслер, агроэкспорт, агровыставка, инвестиционный проект, животноводство, урожай зерновых


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