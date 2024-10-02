Артисты-иноагенты массово покидают Израиль из-за атаки Ливана

Артисты-иноагенты покидают Израиль из-за атаки Ливана. Речь идет о Максиме Галкине*, Руслане Белом*, Алле Пугачевой, Михаиле Шаце*, Андрее Макаревиче*.

Как пишет SHOT, Алла Пугачёва со своим мужем уезжает в США. Там живет дочь певицы – Кристина Орбакайте.

Напомним, что Орбакайте уже давно пытается распродать свое имущество в России: трёхэтажный особняк на берегу Истры в Москве (162 миллиона рублей) и две квартиры в элитном жилом комплексе (200 миллионов рублей). Весной заслуженную артистку России хотели признать иноагентом, но окончательное решение так и не вынесли. Пугачеву призывали признать иноагентом, но такого решения так же не последовало.

Ранее Израиль начал наземную военную операцию в Ливане. Опасность угрожает жителям десятков деревень на границе. Жертвами ударов с начала эскалации стали уже более 1 700 человек.

Накануне Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. По данным журналистов, произошло прямое попадание в здание на севере Тель-Авива. Много других падений было зафиксировано в Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

* Признан иноагентом в России