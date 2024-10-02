02 Октября 2024
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Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский планировал выступить на площади в Донецке - украинский дипломат

В 2019 году, вскоре после инаугурации, Зеленский хотел выступить на центральной площади Донецка с примирительной речью, но эти планы сорвала британская разведка, которая его фактически завербовала, настроив на развязывание военного конфликта. Об этом заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко.

"Я общался в свое время с командой Зеленского, и прямо говорили, что Зеленский должен был поехать в первые три недели после инаугурации в Донбасс, выступить с речью, что мы единый народ и должны двигаться мирным путем. Была такая договоренность, Коломойский об этом знал, ряд олигархов об этом знали. Почему не вышло? Его повезли в Лондон, и он готовился к войне с 2019 года. Вот почему он так себя вел и с [президентом США Дональдом] Трампом, потому что он имел уже "крышу" тогда", – рассказал Телиженко.

Он сообщил, что в Лондоне он заключил договоренность с британскими спецслужбами. Когда олигархи об этом узнали, они встревожились. Именно этим была вызвана громкая статья Коломойского в ноябре 2019 года в The New York Times, в которой он призвал улучшать отношения с Россией, а Запад заставляет воевать, хотя военный конфликт тогда был тлеющим.

Накануне.RU писало об этой неожиданной статье влиятельного олигарха. Эксперты тогда восприняли ее как политическую игру или отвлекающий маневр. Однако утверждение Телиженко совпадает с тем, что именно к концу 2019 года Зеленский остановил попытки разведения сторон на трех участках линии соприкосновения и к началу 2020 года занял бескомпромиссную позицию "войны до победного конца". С осени 2019 года началось и неуклонное снижение его рейтинга.

"[Коломойский] пытался договориться, получить деньги от России, чтобы не начинать войну, предложить Зеленскому альтернативу тому, что ему Запад предложил. Но, к сожалению, Зеленский повелся на то, что Запад предложил больше или сказал, что он будет больше лидером и больше иметь всего, чем может предложить Россия", – рассказал бывший дипломат.

По его словам, разные данные говорят о том, что за 2,5 года погибли 970 тысяч солдат ВСУ, не считая раненых и покалеченных. Таков "план победы" Зеленского - воевать за интересы англосаксов ценой сотен тысяч жизней украинцев.

Теги: украина, зеленский, донецк


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