Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли сотрудники УФСБ России по ДНР

Схрон с боеприпасами и взрывчаткой нашли сотрудники УФСБ России по Донецкой народной республике. Поиски вели представители МВД по региону, Росгвардия и военная комендатура.

В Тельмановском районе в тайнике оказались ручные гранатомёты, выстрелы к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Сейчас следователи Управления Федеральной службы безопасности ищут фигурантов, причастных к заготовке схрона, пишут Известия.

В сентябре росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами в Луганской Народной Республике. Там нашли противотанковый выстрел ПГ-7Л, три гранаты Ф-1, а также 720 патронов. Боеприпасы признали непригодными для дальнейшего использования из-за коррозии. Их уничтожили на полигоне.